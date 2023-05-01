Yapay zekadan korkunç pizza reklamı. İnsanların gözlerine ve ağızlarına dikkat

Yapay zeka bir Twitter hesabının talimatı üzerinde 31 saniyelik bir pizza reklam videosu oluşturdu. Videodaki insan figürlerinin ağızları ve gözleri korkunç bulundu.

Yapay zekadan korkunç pizza reklamı. İnsanların gözlerine ve ağızlarına dikkat

Yapy zeka “Pizza Later” adlı bir kanala reklam filmi hazırladı. 31 saniyelik reklam filmi, herkese açık olan ChatGPT ve Midjourney adlı araçlar tarafından oluşturuldu. Gerçeklikten uzak ve rahatsız edici insan görünümünü içeren reklam filmi, son derece ilginç bulundu.

Eski bir Amerikan pizza firmasının reklamından esinlenildiği fark edilse de bu, o filmin oldukça kötü bir versiyonu olduğu fark edildi.

3 saatte oluşturulan filmin üretim sürecini yapay zeka ve Midjourney adlı araçlar yönetirken Runway görsel objeleri, SOUNDRAW AI Music ise reklamda kullanılan işitsel ögeleri sağladı.

Pizza Later’in aktardığı detaylara göre hazırlanan reklam filmi, son şeklini After Effects ile insan kontrolünde almış. Yapay zekanın başarısız bile olsa bir reklam filmini tüm detaylarıyla hazırlayabilme kapasitesine rağmen son aşamada insan kontrolüne ihtiyaç duyması, şu anki gelişmişlik düzeyinin beklenenin altında olduğunun bir başka göstergesi niteliğinde.

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