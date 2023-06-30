Yapay zekanın kaç kişiyi işsiz bırakacağını duyanlar şaştı kaldı. Kritik tarih 2030

ABD'li bilim insanları 2030'da dünya çapında 400 ile 800 milyon kişinin, yapay zeka sebebiyle işsiz kalabileceği tahmin ediliyor.

Yapay zekanın kaç kişiyi işsiz bırakacağını duyanlar şaştı kaldı. Kritik tarih 2030

Yapay zekâ farklı endüstri alanlarına da sirayet etmeye başladı.

Yapay zekâ her alana yayılırken bazı alanlarda da işten çıkarmalara yol açıyor. Bu işten çıkarmalar, yapay zekânın tehdit ettiği, "bankacılık, medya, sinema ve müzik" alanında görülüyor.

ABD merkezli McKinsey & Company'nin araştırmasına göre, 2030'da dünya çapında 400 ile 800 milyon kişinin, yapay zeka sebebiyle işsiz kalabileceği tahmin ediliyor. Bu korkuları haklı çıkaracak haber yakın zamanda Wall Street'ten geldi.

DAHA ÖNCE DE 11 BİN ÇALIŞAN İŞSİZ KALMIŞTI

Belirsizliğin ekonomik faaliyetlerde baskı oluşturması nedeniyle Wall Street'te başta satın almalar ve halka arzlar gibi sermaye piyasası faaliyetleri azalırken, ABD'nin büyük bankaları, maliyetleri azaltmak için çalışanlarıyla yollarını ayırmaya başladı.

Çağın gerekliliklerine uyum sağlamaya çalışan finans kuruluşları, teknolojik gelişmelerin beraberinde getirdiği yeniliklerden ve verimlilik kazanımlarından faydalanabilmek için yapay zeka konusunda uzmanlar arıyor. Bu kuruluşlar, önemli alanlarda hala yönetici ve bankacıları da istihdam etmeye çalışıyor.

Sadece büyük ABD bankalarında bu yıl 11 bin çalışanın işini kaybettiği kayıtlara geçerken insan kaynakları uzmanları, yıl sonuna kadar ülkedeki büyük bankalarda işine son verilen çalışan sayısının 15 bine ulaşacağını tahmin ediyor.

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank da işlerin önemli ölçüde yavaşladığı konusunda uyarıda bulunan ilk büyük Avrupa yatırım bankası olurken, 800 kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

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