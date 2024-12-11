Yapay zekanın kehaneti bilim dünyasını korkuttu

Environmental Research Letters adlı bilimsel dergide yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, iklim bilimcileri, 10 küresel iklim modelinden elde edilen verileri ve yapay zekâ teknolojisini (AI) kullanarak, sıcaklık artışlarının daha hızlı bir şekilde kritik eşiği aşacağı sonucuna varmışlardır. Colorado Eyalet Üniversitesi’nden Elizabeth Barnes, Stanford Üniversitesi’nden Noah Diffenbaugh ve ETH-Zürih’ten Sonia Seneviratne’nin başkanlık ettiği bu çalışma, küresel ısınma ile mücadelede daha doğru bölgesel tahminler yapmak amacıyla iklim modellerinin ve gözlemlerinin entegrasyonunu içeren bir YZ transfer öğrenme yaklaşımı kullanmıştır.

HIZLI ARTIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Araştırma, 2040 yılına kadar çoğu kara bölgesinin, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) tanımladığı 1.5°C'lik kritik sıcaklık artışını aşacağını öngörüyor. Ayrıca, bazı bölgelerin 2060 yılına kadar 3°C’lik bir sıcaklık artışını geçmesi bekleniyor; bu durum, önceki tahminlere göre çok daha hızlı bir değişimi işaret ediyor. Güney Asya, Akdeniz, Orta Avrupa ve Sahra altı Afrika’nın bazı bölgeleri, bu eşikleri daha hızlı geçerek, kırılgan ekosistemler ve topluluklar için daha fazla risk oluşturuyor.

YENİ MODEL, YENİ TAHMİNLER

Araştırma ekibi, farklı iklim modellerinden 10 ayrı veriyi inceleyerek, sıcaklık artışlarını inceledi. Sonuçlar, 34 bölgenin 2040 yılına kadar 1.5°C’lik bir sıcaklık artışını aşacağını ve bunlardan 31’inin 2°C, 26’sının ise 2060 yılına kadar 3°C’yi geçeceğini öngörüyor. Yapılan bu çalışmanın önemi, bölgesel iklim değişikliklerinin daha ayrıntılı bir şekilde tahmin edilebilmesi ve gelecekteki etkilerin daha net bir şekilde anlaşılabilmesidir.

POLİTİKALAR İÇİN HAYATİ BİLGİLER

Elizabeth Barnes, "Bu araştırma, iklim modellemelerinde AI gibi yenilikçi tekniklerin kullanılmasının önemini vurgulamaktadır. Bu yöntem, bölgesel tahminlerin doğruluğunu artırabilir ve politika yapıcılar, bilim insanları ve topluluklar için eyleme geçirilebilir bilgiler sunabilir," diyerek, iklim değişikliğiyle mücadelede veri odaklı çözüm arayışının önemine dikkat çekiyor. Noah Diffenbaugh ise, “Yerel ve bölgesel değişimlere odaklanmak, toplumsal ve ekosistemsel etkilerin zamanlamasını tahmin etmek için çok önemlidir. Bu, daha net bir şekilde belirli etkilerin ne zaman gerçekleşeceğini anlamamıza yardımcı olacaktır," açıklamasını yaptı.

Bu araştırma, iklim değişikliğinin hızla ilerlediği ve bölgesel sıcaklık artışlarının daha büyük etkilere yol açabileceği gerçeğini gözler önüne seriyor. Bu durum, toplumlar ve ekosistemler için daha fazla önlem alınması gerektiğini gösteriyor.