Yapay zekaya geçen şirket bütün çalışanlarını kovdu. Ortalık ayağa kalktı

Polonya’da OFF Radio Krakow isimli bir radyo istasyonu, gazetecilerini işten çıkarıp yapay zeka ile yayınlarını sürdürme kararı aldı. Alınan karar ülke gündemine oturdu.

Geçtiğimiz haftalarda tüm çalışanlarını işten çıkaran radyo, bu hafta itibarıyla 'Polonya’da bir ilk' olarak açıkladığı, yapay zekâ tarafından yaratılan sanal karakterlerin sunduğu yeni bir formatla yayın hayatına geri döndü.

TEPKİLER GECİKMEDİ

Fakat eski çalışanlardan Mateusz Demski, gerçekleşen olaya sert bir dille tepki gösterdi. Demski, yapay zekâ ile çalışanların yer değiştirilmesini 'tehlikeli bir emsal' olarak tanımlayarak, medya sektöründe yıllardır emek veren tecrübeli çalışanların yerinin makinelerle doldurulması büyük bir risk olduğunu söyledi.

TARTIŞMA BAKANLIĞA UZANDI

Radyonun bu hamlesi, kamu fonlarıyla desteklenen bir medya kuruluşu olduğu için çok daha fazla eleştiri aldı. OFF Radio Krakow’un başkanı Marcin Pulit, gazetecilerin işten çıkarılma kararının yapay zeka deneyinden kaynaklı olmadığını, dinleyici oranlarının düşük olması sebebiyle alındığını iddia etti.

Öte yandan, Polonya Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski de bu olay sonrası yapay zekânın kullanım sınırlarına dair yasal düzenlemelerin gerekli olduğunu ifade etti. Gawkowski, “Yapay zekânın gelişimini desteklesem de bazı sınırların aşıldığını düşünüyorum” diyerek yapay zekânın 'insan yararına kullanılması gerekiyor" dedi.

Radyo, yeni formatında Nobel ödüllü Polonyalı şair Wisława Szymborska’nın sesiyle oluşturulmuş bir yapay zekâ karakterle 'röportaj' yaparak farklı bir deneyim sundu. Szymborska Vakfı Başkanı Michał Rusinek ise şairin mizahi bir kişiliği olduğunu ifade ederek bu yaratıcı deneye sıcak baktıklarını ifade etti.