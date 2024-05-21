Yapay zekaya karpuz seçtirdi

Bir sosyal medya kullanıcısı, alışveriş deneyiminde yapay zekadan yardım alarak ilginç bir deneme gerçekleştirdi. ChatGPT 4.0'ı kullanarak manavdan karpuz seçen kullanıcı, bu deneyimini sosyal medya platformlarında paylaştı ve büyük ilgi topladı.

Karpuzların fotoğrafını ChatGPT uygulamasına atan adam, ondan karpuz seçmesine yardım etmesini istedi. Fotoğrafı inceleyen yapay zeka, kullanıcıya karpuzu seçerken nelere dikkat etmesi gerektiğine dair birkaç ipuçu verdikten sonra, kasaların içerisinde bulunan bir karpuzu tarif ederek onu seçmesini önerdi.

Emin olmak isteyen kullanıcı, tarif edilen karpuzu parmağıyla göstererek bir fotoğraf daha çekti ve tekrar uygulamaya gönderdi. Yapay zeka, bu karpuzun doğru seçim olduğunu onayladı. Bunun üzerine karpuzu satın alan adam, tadım testi için hızlıca eve gitti. Karpuzun tadına bakan kullanıcı, karpuzun tadının çok iyi olduğunu söyleyerek yapay zeka tarafından yapılan bu muazzam seçime 10 üzerinden 9 puan verdi.

Sosyal medya kullanıcısı tarafından yapılan bu yaratıcı deneyim, büyük ilgi toplayarak diğer kullanıcıların dikkatini çekti. Kısa sürede viral olan bu olay, yapay zekanın günlük hayattaki pratik kullanımlarına dair yeni bir örnek sunarak, teknoloji ve günlük yaşamın nasıl iç içe geçtiğini bir kez daha gözler önüne serdi.