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Yapı denetim kendini denetlememiş

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay Antakya'da bulunan Antikya Yapı Denetim Şirketi'nin de içinde bulunduğu bina çöktü. Binada tabelayı görenler "Kendi binasının bile denetimini yapamamış" yorumunu yaptı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 14:42
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Yapı denetim kendini denetlememiş

Yapı denetim kendini denetlememiş
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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, binlerce binanın yakılmasına neden oldu. Şimdilik bu binalarda yaşayan 18 bin 342 kişi hayatını kaybederken, 74 bin 242 kişi de yaralandı. 

Hatay'ın Antakya İlçesi Ürgenpaşa Mahallesi 12'nci Sokak 2 numarada bulunan Antikya Yapı Denetim Limited Şirketi'nin bulunduğu bina da yıkılan binalar arasında yer aldı.

Binaya bakanlar Antikya Yapı Denetim Limited Şirketi'nin tabelasını görünce gözlerine inanamadı.

Bir vatandaş "İşte yıkık binadaki bu tabela her şeyi açıklıyor. Yapı denetim şirketi kendi binasını bile denetleyememiş. Denetlese bina güçlendirilecek belki de yıkılmayacaktı" yorumunu yaptı.

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Erc erz
10.02.2023 15:48
İşte Ders alın dercesine sizin asıl sorununuz bu dercesine apartman yerle bir tabela görmek isteyenlere sağlam...  
 
Adanalı Yusuf
10.02.2023 15:25
Laf ola beri gele şimşir tarak misali...ciddiyet bilgi heves azim ister bu işler bilim teknik plan proğram kontrol denetim gerekir kendiliğinden birşey olmaz  
 
haki
10.02.2023 15:25
Türk toplumunda denetim bilinci yok malesef  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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