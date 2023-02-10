Yapı denetim kendini denetlememiş

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, binlerce binanın yakılmasına neden oldu. Şimdilik bu binalarda yaşayan 18 bin 342 kişi hayatını kaybederken, 74 bin 242 kişi de yaralandı.

Hatay'ın Antakya İlçesi Ürgenpaşa Mahallesi 12'nci Sokak 2 numarada bulunan Antikya Yapı Denetim Limited Şirketi'nin bulunduğu bina da yıkılan binalar arasında yer aldı.

Binaya bakanlar Antikya Yapı Denetim Limited Şirketi'nin tabelasını görünce gözlerine inanamadı.

Bir vatandaş "İşte yıkık binadaki bu tabela her şeyi açıklıyor. Yapı denetim şirketi kendi binasını bile denetleyememiş. Denetlese bina güçlendirilecek belki de yıkılmayacaktı" yorumunu yaptı.