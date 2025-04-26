Yapı Kredi Mayıs promosyonu netleşti: Emeklilere verilecek ödeme

Kaynak: Haber Merkezi
Yapı Kredi Mayıs promosyonu netleşti: Emeklilere verilecek ödeme

Yapı Kredi Mayıs Emekli Promosyonu Netleşti: Emeklilere 25.000 TL'ye Varan Ödeme!

Yapı Kredi Bankası, emekli maaşını bankalarına taşıyan veya mevcut emekli maaşını Yapı Kredi'den almaya devam eden müşterilerine yönelik Mayıs ayı promosyon kampanyasını duyurdu. Emekliler, maaş miktarlarına göre 25.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler.

Kampanya Detayları:

15 Nisan 2025 ile 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşıyan yeni müşteriler ve mevcut emekli müşteriler farklı tutarlarda nakit promosyon elde edebilecekler. Promosyon tutarları, emeklinin aylık net maaş aralığına göre belirleniyor:

Banka tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • 15 Nisan 2025 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında maaşını Yapı Kredi’ye yeni taşıyacak olan SGK emekli müşterilerimiz 25.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

  • Mevcut Emekli Kampanyamız kapsamında sunulan 20.000 TL’ye varan promosyona ek olarak, kredi kartı ile 5 ay boyunca yapacakları harcamalarda her ay 1.000 TL harcamaya ayda 1.000 TL nakit iade olmak üzere toplamda 5.000 TL nakit iade fırsatı sunulacaktır.

¹Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 2.500 TL ek nakit ödül ödenir.

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