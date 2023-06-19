Yapı Kredi üçte birine sattı

Yapı Kredi Bankası, toplam 1.1 milyar lira değerinde tahsili gecikmiş alacağını 333.5 milyon liraya satılmasına karar verdi.

Yapı Kredi üçte birine sattı

Bankanın KAP’a yaptığı açıklamaya göre tahsili gecikmiş alacaklar Birleşim Varlık Yönetim, Dünya Varlık Yönetim, Gelecek Varlık Yönetim ve Sümer Varlık Yönetim’e satıldı.

Konu ile ilgili olarak Yapı Kredi Bankası’ndan KAP’a şu açıklama yapıldı:

“Bankamız Yönetim Kurulu’nun 28.09.2022 tarihli kararı ile; tahsili gecikmiş alacak tutarı 31.07.2022 tarihi itibarıyla toplam 564.819.605,48 TL olan alacağın, Emir Varlık Yönetim A.Ş., Denge Varlık Yönetim A.Ş., Efes Varlık Yönetim A.Ş. ve Hedef Varlık Yönetim A.Ş.’ye toplam 112.992.000,00 TL bedelle satılmasına karar verilmiştir.”

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