Yapı Kredi'den dev kâr

Yılın ilk yarısında 1 trilyon lirayı aşan kaynak sağladı belirtilen Yapı Kredi Bankası, ikinci çeyrekte konsolide olmayan net dönem karı 11.5 milyar lira oldu.

Yapı Kredi'den dev kâr

Yapı Kredi Bankası, ikinci çeyrekte 11.5 milyar lira konsolide olmayan net dönem karı elde ederken; bankanın 6 aylık net dönem karı 24.1 milyar oldu.

Yapı Kredi, yılın ilk yarısında ülke ekonomisine 1 trilyon lirayı aşan kaynak sağladı. Toplam nakdi kredi hacmi yıl sonundan bu yana yüzde 20 artarak 702 milyar liraya yükselen bankanın aktif büyüklüğü ise 1,5 trilyon lira oldu.

Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre, yılın ilk yarısında toplam mevduatı yüzde 35 artışla 941 milyar liraya çıkan Yapı Kredi’nin, 30 Haziran 2023 itibariyle öz kaynak karlılığı yüzde 36,8 olurken, sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 17 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk yarısındaki bilanço performansına dair değerlendirmelerde bulunan Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, şu bilgileri verdi: “Gücümüzü aldığımız ülkemiz ekonomisine değer katmak ve özellikle deprem felaketinin yaralarını sarmak için çalışmayı sürdürüyoruz. Haziran ayında imza attığımız ilk sosyal sendikasyon kredimizle, 580 milyon dolar kaynak sağladık. 21 ülkeden 35 bankanın katılımı ile gerçekleşen bu işlemle deprem felaketinden etkilenen illerdeki müşterilerimizin dış ticaret finansmanında yanlarında oluyoruz".

Yapı Kredi’nin 30 Haziran 2023 Tarihli Konsolide Finansal Sonuçlarına İlişkin Seçilmiş Göstergeleri şöyle:

Toplam aktifler: 1,5 trilyon TL
Temel bankacılık gelirleri: 39,3 milyar TL
Toplam nakdi krediler: 702 milyar TL
Net grup kârı: 24,1 milyar TL
Toplam müşteri mevduatı: 941 milyar TL.

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