Yapı Kredi’nin beklediğine değdi

Fitch Ratings, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.Ş.,’ye yönelik pozitif yönde değerlendirmede bulundu.

Fitch Ratings, 27 Haziran 2024’te yayınladığı rapora göre, şirketin uzun vadeli yerel para notunu B'den B+'ya yükseltti. Ayrıca ulusal uzun vadeli notunu A+(tur)'dan AA-(tur)'a kadar çıkarttı.

Kuruluşun yaptığı bu artış, şirketin finansal istikrarını ve kredi değerliliğini ifade ediyor.

YAPI KREDİ'NİN DERECELENDİRME NOTU

Yapı Kredi Finansal Kiralama'nın güncel derecelendirme notları şu şekilde oldu:

- Uzun Vadeli Yabancı Para Notu: B (Pozitif Görünüm)

- Uzun Vadeli Yerel Para Notu: B+ (Pozitif Görünüm)

- Ulusal Uzun Vadeli Notu: AA-(tur) (Stabil Görünüm)

- Kısa Vadeli Yabancı Para Notu: B

- Kısa Vadeli Yerel Para Notu: B

Fitch Ratings'in not artışı, şirketin finansal performansının ve gelecekteki beklentilerinin pozitif olduğunu gösteriyor. Yapı Kredi Finansal Kiralama, finansal sağlamlığı ve güvenilirliği bakımında da piyasadan ayrışarak dikkat çekiyor.

Yapı Kredi Finansal Kiralama tarafından yapılan açıklamaya göre, bu not artışının, şirketin güçlü mali yapısını ve istikrarlı büyümesini ortaya koyduğunu ve Fitch Ratings'in değerlendirmesinin, doğru yolda olunduğunu ifade ediyor.