Yapı Kredi’ye Euromoney’den iki ayrı ödül

İki yıldır “En İyi Servis Sağlayan Banka” kategorisinde de lider olan banka, bu yıl ilk defa Central & Eastern Europe bölgesinde de “Sektör Lideri Yerel Banka” ünvanını kazandı.

Daha iyi hizmet için çalışmaya devam edeceğiz

Kurulduğu günden beri ülkemiz ekonomisini destek veren, toplumun her alanında da değer yaratmak amacıyla engelleri kaldıran çalışmalara imza attıklarını söyleyen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan Yapı Kredi olarak, müşterilere kaliteli hizmet sunamanın odak noktaları olduğunu söyledi. Erdoğan, kurum olarak, firmalara sunulan ürün ve hizmetleriyle sektörde güçlü bir konuma sahip olduklarını bu başarılarının ve müşteri odaklı çalışmaların uluslararası alanlarda tescillenmesinden ise büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Erdoğan, son olarak, Euromoney tarafından “Sektör Lideri ve En İyi Servis Sağlayan Lider Banka” ve “Sektör Lideri Yerel Banka” ödüllerine layık görülmek bu çalışmalarımızın somut birer örneği olduğunu söyledi.