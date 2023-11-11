Yapılan yemeği beğenmedi dışardan lahmacun söyledi. Yemekteyiz programında bir ilk

Yarışmacıların garip davranışları ve eleştirileriyle sık sık sosyal medyanın gündemine yerleşen ve eleştiri alan yemekteyiz programında bir ilk yaşandı. Yarışmacılardan Sultan Hanım'ın yemekleri beğenmemesi üzerine dışardan lahmacun sipariş etmesi hem programın sunucusu Zuhal Topal'ı hem de diğer yarışmacıları rahatsız etti.

Yemeklerden daha çok yarışmacıların tavırlarıyla dikkat çeken programda Sultan Hanım'ın yaptığı hareket sosyal medyanın gündemine oturdu.

Haftanın final gününde yarışan Rizeli Muhammet Ali Bey'in menüsünü beğenmeyen Sultan Hanım, Muhammet Ali Bey'in Karadeniz yemeklerini eleştirerek aç kaldığını belirtti.

Yarışmada muhlama sunumu sırasında çalan kapıya bakan Muhammet Ali Bey'in lahmacun siparişi getiren kuryeye kapıyı kapatması sonrası Sultan Hanım lahmacun siparişini kendisi teslim aldı.

Yaşanan bu olay Yemekteyiz tarihinde bir ilk olurken, Sultan Hanım sipariş ettiği lahmacunları mutfakta yiyip Muhammet Ali Bey'in Karadeniz yemeklerini yemek istemediğini ifade etti.