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Yapılan zammı beğenmediler. Taksiciler yüzde 50 zam istediler

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, UKOME toplantısında taksilere yapılan yüzde 29.10 TL zam oranını yeterli bulmadıklarını belirterek, "Tekrar zam talebinde bulunacağız" dedi.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 14:43
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Yapılan zammı beğenmediler. Taksiciler yüzde 50 zam istediler. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu açıkladı

Yapılan zammı beğenmediler. Taksiciler yüzde 50 zam istediler
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Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, UKOME toplantısında alınan zam kararı sonrası Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Merkezi'nin önünde açıklama yaptı. Toplantıyı Yenikapı'da takip eden 50 taksi şoförüyle birlikte takip eden Aksu, "Toplantıda en az yüzde 50 oranında zam teklifinde bulunduk. Maalesef komisyonun kararıyla bu oranda yapılmadı. Giderlerimize, araç fiyatları, işçilik, yedek parça, yakıt fiyatları gibi, yaklaşık yüzde 100'ün üzerinde zam yapıldı. Vatandaşı da düşünerek, komisyon bu talebimizi uygun görmedi. Şimdi, 28 lira olan açılış ücreti 40 lira oldu. Oran açısından yüzde 42.86'ya tekabül ediyor. Bekleme, 67.20 liraydı,100.80 oldu. Bekleme ücretine yaklaşık yüzde 50 oranında zam yapıldı. Kilometre 6.30'du, 8.51 oldu. Yüzde 35 oranında zam yapıldı. Bu üç kademeyi ortalamaya vurursanız yüzde 40 oranında zam yapıldı. Yani biz yüzde 50'de ısrar ettik ama, yüzde 40 oranında zam yapıldı" dedi.

Takdirin komisyonda olduğunu ifade eden Aksu, "Giderlerimize karşı tekrar zam talebinde bulunacağız. Yarın veya öbür gün İBB'den yazıyı alacağız. Haftasonu da ayın 1'inde taksimetre ayarı yapılmış olacak. Kısacası bugün yapılan UKOME toplantısında yüzde 40 oranında taksimetre ücretlerine zam yapılmış oldu" diye konuştu.

Eyüp Aksu'nun açıklama yaptığı sırada, bazı taksiciler toplantıdan çıkanlara tepki gösterdi. Bir taksici, “Terbiyesizler, bizi bitirdiniz” diye bağırdı. Taksi şoförünü meslektaşları sakinleştirdi. Açıklama bitiminde taksiciler alandan ayrıldı.

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Devrim
27.12.2022 15:17
Bi bitin artık zaten. Devir değişti, isteyen taksın arabasına ödeme yolcu takip sistemi versin vergisini herkes taksici olsun. Devlet, millet herkes kazansın niye tekel olarak sizde bulunsun?  
 
Ja4k
27.12.2022 14:52
Yok yüzde 1000 alın size o yakışır  
 
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