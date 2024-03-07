Yapımcılar peşine düştü

Hakkasan Istanbul Mandarin'de gerçekleştirdiği görkemli lansmanıyla kitabını tanıtan yazar, sanat, cemiyet ve iş dünyasının önemli isimlerinden tebrik aldı.

Yazar, kimilerine göre gerçek, kimilerine göre düş olarak adlandırılan mistik ve şehir efsanelerinin nasıl gerçeğe uzandığının kapılarını araladı.

Sertdemir, uzun yılların araştırmasını kendi kaleminden kağıda dökerken, kitap okuma alışkanlığı olmayanların bile ilk sayfadan sonra, 'Mahfaza'yı bitirmeden kalkamayacağını belirtti.

İlk üç günde ilk baskının yarısından fazlasının tükendiğini söyleyen Aslı Sertdemir, "Şimdiden birkaç yapımcının ulaşarak kitabımı ekrana taşımayı teklif etti. Tabii ki inanılmaz keyifliyim. Kitabı yazarken bu kısmı hiç düşünmemiştim ama üstüne düşünüp güvendiğim biriyle çalışma fikrine sıcak bakıyorum. Konuşmaktan çok kendimi yazarken ifade ediyorum. Yazmaya aşığım" dedi. Kitapların devamı geleceğini söyleyen yazar, "Editörlere yazdırmadım. El emeği göz nuru... Alın teri. Hırs yaptım, inat ettim ve yazdım" diye konuştu.