Yaprak sarmanız kararıyorsa bir de böyle deneyin İşte sihirli dokunuş

Yaptığınız yaprak sarma leziz olduğu halde rengi kararıyorsa üzülmeyin. Hem tadı hem de görüntüsü ile harika dolmalar yapmak elinizde...

Türk mutfağı dünya lezzetleri arasında aranan yemeği yaprak sarması adeta milli gururumuz durumunda. Ancak yaprak dolması yaparken lezzeti kadar görüntüsü de önemli. Hazırlanması saatler alan yaprak sarması sunumda dağılması ya da renginin kararması istenen bir durum değil...

İşte kulağa küpe olacak sarma dolması pişirme yöntemi ve püf noktaları...

Yaprak salması yapımında ilk kural yaprakların taze olması. Eğer çok ince yaprak kullanırsanız yırtılmalar olabilir. Damarlı kalın yapraklar kullanırsanız da ağıza kalın parçalar gelmesine neden olabilirsiniz.

Yaprakları kullanmadan önce haşlayarak ağır tuzunu atmasını ve sarılacak kıvamda yumuşamasını sağlayın.

Pirinçlerinizi yıkarken bir süre limonlu suda bekletmeniz dolmanıza leziz bir tat verecektir.

Yapraklarını sararken iç harcı koyduktan sonra bir parmağınızla içini sıkılaştırmayı ihmal etmeyin. Böylece şişen pirinçler dışarı çıkmaz.

Yaprak sarmasında en çok başa gelen sorun alttaki dolmaların çok üsttekilerin ise az pişmesidir. Bu nedenle sarmalarınızı dikey olarak tencereye yerleştirebilirsiniz.

Yaprak sarmanın pişirilmesinde eklenen su da çok önemli. Fazla konulan su, dolmaların patlamasına neden olabilir. Dolmaların üzerini kapatacak kadar su ekledikten sonra, üzerine uygun ölçüde bir kapak kapatmak da patlamaları önleyebilir.

Eğer salamura yaprak kullanıyorsanız, yaprakları 3-4 saat suda bekleterek tuzunu çıkarmalısınız. Taze yaprak kullanıyorsanız da 5-10 dakika kaynatarak yumuşatın.

Dolmalar piştikten sonra servis tabağına aldıktan sonra çok soğumadan liman ve zeytinyağı karışımına az miktarda şeker ekleyerek, parlaklığını yitirmemesini sağlayabilirsiniz,