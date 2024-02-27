Yapraklarının şeker hastalığına faydalı olduğu ot ortaya çıktı

Yabanmersini otu, şifalı bir bitki olarak biliniyor. Bu bitkinin yaprakları, kan şekerini düşürmeye yardımcı oluyor.

Meyvesi ise, bağırsak enfeksiyonlarında ve ishalde faydalı oluyor.

Şeker hastalığı ise, kandaki glukoz (şeker) miktarının normalden fazla olması durumudur.

Bu durum, idrarda da şeker bulunmasına neden olur. Şeker hastalığı, çeşitli tipleri olan ve çok yaygın görülen bir hastalıktır.

Dünyada her 11 yetişkinden biri şeker hastalığına sahipken, her 6 saniyede bir kişi şeker hastalığından dolayı ölmektedir.

Şeker hastalığının belirtileri arasında; halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı, görme bozukluğu, ayaklarda uyuşma, yaraların geç iyileşmesi, ciltte kuruluk, kaşıntı ve ağızda aseton kokusu sayılabilir.