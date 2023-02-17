Yaptığı binalar yıkılan AKP ilçe başkanı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta yıkılan binalar arasında AK Parti Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Başkanı'nın sahibi olduğu MELŞA inşaat şirketinin yaptığı milyonluk binalar da yer alıyordu.

Kahramanmaraş'ın Doğukent bölgesinde AKP'li Şahin Avşaroğlu'nun sahibi olduğu Melşa İnşaat tarafından yapılan 15 katlı üç bloktan ikisi depremde yıkılırken, bir blok ise ağır hasar aldı. 6-7 ay önce vatandaşların taşınmış olduğu 140 konutluk Badı Saba Evleri'nde yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Şahin Avşaroğlu iddialara ilişkin günler önce paylaşımda bulunmuş ve “Dulkadiroğlu ilçesi afet yardım masasında Şahin Avşaroğlu başkanımızla Dulkadiroğlu ilçe teşkilatı olarak görevdeyiz” ifadeleriyle paylaşılan fotoğrafı yayınlamıştı.

TUTUKLANDI

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının depremde binaların yıkılmasına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinden sonra serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan şüpheliler Şahin Avaroğlu ile M.S. ve Ö.S. tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

AKP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu’nun sahibi olduğu Melşa İnşaat tarafından Kahramanmaraş’ta yapılan 3 binanın çökmesi nedeniyle yüzlerce vatandaş hayatını kaybetmiş, Avşaroğlu ise bu olaylardan sonra tüm sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.