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Rusya'dan tahıl koridoru resti. 'Yaptırımlar kalkmazsa desteklemeceğiz'

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Swift finansal mesajlaşma sistemiyle ilgili sorunlar çözülmediği ve Rusya'ya karşı uygulanan diğer yaptırımlar kaldırılmadığı takdirde Mayıs ayında Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasını desteklemeyeceğini açıkladı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 16:52
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'Yaptırımlar kalkmazsa desteklemeceğiz'. Rusya'dan tahıl koridoru resti

Rusya'dan tahıl koridoru resti. 'Yaptırımlar kalkmazsa desteklemeceğiz'
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Rusya, Ukrayna'nın Rus ablukası altındaki limanlarından tahıl ihracatına olanak sağlayan Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının 60 gün uzatılmasını desteklediğini geçen hafta açıkladıktan sonra anlaşma en az 60 gün süreyle uzatılmıştı.

Ukrayna ve Rusya arasında ara bulucu olan Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye, geçen yılın Temmuz ayında imzalanan ve daha sonra Kasım'da uzatılan anlaşmanın 120 gün süre uzatılmasını istemişti.

Öte yandan Putin, Rusya ile Afrika ülkelerinin parlamenter konferansındaki video açıklamasında, tahıl koridoru anlaşması Mayıs'ta uzatılmadığı takdirde Rusya'nın Afrika ülkelerine bedava tahıl göndereceğini belirtti.

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