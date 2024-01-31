Yaraları mucize yöntemle iyileştiren ot ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Yaraları mucize yöntemle iyileştiren ot ortaya çıktı
Zeytinyağıyla ve kılıç otuyla birlikte oluşturulan merhemin yaralara şifa olduğu ortaya çıktı.

Doğal besinler, sağlık ve hastalık önleme açısından insanlar tarafından tercih edilen bir seçenek olarak kalmaktadır.

Kılıç otu gibi pek çok bitkinin faydaları keşfedilmekte ve incelenmektedir.

Kılıç otu ve zeytinyağından elde edilen merhem, yaraların iyileşmesine yardımcı olmasıyla dikkat çekmektedir.

KILIÇ OTU NEDİR?

Kılıçotugiller familyasından, sarı renkli çiçeklere sahip, 30-100 cm boyunda çok yıllık bir ottur.

Yaprakları sapsızdır. Koyu yeşil renklidir. Çiçekleri dal ucunda yer alır.

Çiçek dalları; pinen, cadinen, tanen, reçine, zamk, acı madde ve boya madde içerir.

KILIÇ OTUNUN FAYDALARI

-Sinir sistemini yatıştırdığı iddia edilir. Bu ot, idrar ve balgam söktürür.

-Göğsü rahatlatır, öksürüğü durdurur. İştah açar.

-Zeytinyağı ile hazırlanan merhem, yaraların iyileşmesine fayda sağlar.

-Gerginlik, endişe, sinir hastalığı, depresyon ve menopoz gibi hallerde sakinleştirici etkisi vardır.

KILIÇ OTU NASIL KULLANILIR?

Bağırsak kurtlarını düşürmeye yardımcı olan filizli uçlarından yapılan çay, sağlıklı bir içecek olabilir.
Kılıç otunun taze bölümlerinden 100 gr alınır ve 250 gr kaliteli zeytinyağı ile bir şişeye konur. Şişe güneşli bir yerde 4-6 hafta bekletilir ve sonra süzülür. Böylece Kılıç yağı elde edilir. Bu yağ cilde uygulanarak masaj yapılabilir.

UYARI : Kılıç otu ürünlerini kullanırken güneşe fazla maruz kalmamaya dikkat edin, çünkü ciltte tahriş ve kabarcıklara sebep olabilir.

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