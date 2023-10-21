Yaraların hızlı iyileşmesini sağlayan mucize ot ortaya çıktı

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan yaraların hızlı iyileşmesini sağlayan karabaş otu dikkatlerden kaçmadı.

Karabaş otuyla ilgili detaylar…

KARABAŞ OTU NEDİR?

Karabaş otu, lavanta türü olarak bilinen vücuda birçok fayda sağlayan bir bitki türüdür.

Eski zamanlarda özellikle alternatif tıpta sıklıkla kullanılmıştır.

Boyu 30 ila 100 santimetre arasında değişen karabaş otu, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığa iyi gelmesi için tüketilmektedir.

KARABAŞ OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

-Yaraların hızlı iyileşmesini sağlar

-Bağışıklık sistemini güçlendirir

-Kan dolaşımının düzenlenmesinde etkilidir

-Sakinleştirici etkisi bulunur

-İdrar yolu sorunlarına iyi gelir

KARABAŞ OTU NASIL KULLANILIR?

Karabaş otu, parfüm, çay ve daha birçok alanda kullanılır. Bunların yanında karabaş otu yağı, vücuda dışardan uygulanarak ağrıları azaltmada ve vücudu sakinleştirmede etkili olur. Bu neden karabaş otu yağı aynı zamanda masaj yağı olarak da bilinir.

Kuru ya da taze karabaş otlarının çiçek ve yapraklarından elde edilen karabaş çayı, üzerine kaynatılmış su eklenerek demlenir ve tüketilebilir.

Karabaş otundan reçel de yapılabilmektedir. Çiçek kısmının kaynatılmasıyla elde edilen bu reçelin sağlık açısından faydaları bulunur.