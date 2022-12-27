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Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı

Kastamonu Devrekani'de vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 17:19
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Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı

Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı
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İHA
Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde vatandaşların yaralı halde bulduğu kızıl şahin, Devrekani İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğüne teslim edilen kızıl şahin, veteriner hekime götürülerek tedavi altına alındı.

Veteriner hekim tarafından yapılan ilk muayenesinde kızıl şahinin herhangi bir yara ya da kırığa rastlanılmağı ve kafa kısmında şişlik olduğu tespit edildi. Kızıl şahin, yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlaması amacıyla bir süre kontrol altında tutulacak. Kızıl şahin, tedavisi ardından doğaya salınacak.

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