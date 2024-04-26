Yaralı leylek tedavi altına alındı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir grup vatandaş yolda yaralı bir şekilde duran leyleği gördü. Yerde yaralı bir şekilde olan leylek duyarlı vatandaşlar tarafından İlçe Tarım Müdürlüğüne götürüldü.

Yaralı leyleğin duyarlı vatandaşlar tarafından İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edilmesinin ardından yaralı leyleğe ilk müdahale burada yapıldı.

Yetkililer tarafından yaralı leyleğin ilk müdahalesi yapıldı. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri yaralı leyleğin iyileşme sürecinin sona ermesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edileceğini açıkladı.

Yetkililer yaralı leyleği ilgili kuruma getiren duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.