Yaralı leylek tedavi altına alındı

Kaynak: İHA
Yaralı leylek tedavi altına alındı
Hatay’da vatandaşların bulduğu yaralı leylek yetkililere teslim edilerek tedavi altına alındı,.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir grup vatandaş yolda yaralı bir şekilde duran leyleği gördü. Yerde yaralı bir şekilde olan leylek duyarlı vatandaşlar tarafından İlçe Tarım Müdürlüğüne götürüldü.

Yaralı leyleğin duyarlı vatandaşlar tarafından İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edilmesinin ardından yaralı leyleğe ilk müdahale burada yapıldı.

Yetkililer tarafından yaralı leyleğin ilk müdahalesi yapıldı. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri yaralı leyleğin iyileşme sürecinin sona ermesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edileceğini açıkladı.

Yetkililer yaralı leyleği ilgili kuruma getiren duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

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