Yaralı şahin özgürlüğüne kavuştu

Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yalnızca sokak hayvanlarının değil, yırtıcı kuşların da tedavisini üstlenerek doğal yaşamlarına geri dönmelerini sağlıyor. Son olarak, vatandaşlar tarafından yaralı halde getirilen bir şahin, uzun süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak doğaya salındı.

Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü İsmet Tekdal, tedavi süreci hakkında açıklamalarda bulunarak, yaralı hayvanlarla yapılan çalışmaların büyük özenle gerçekleştirildiğini belirtti.

"KANADINDA CİDDİ ZEDELENME VARDI"

Tekdal, "Bize getirilen şahinin kanadında ciddi bir zedelenme vardı. Yırtıcı kuşların tedavi süreçleri zaman alıcı ve özen gerektiriyor. Kanadının tamamen iyileşmesi için bir süre kapalı alanda dinlendirdik. Uçma denemeleri yaptık ancak her seferinde tam hazır olmadığını fark ettik. Süreci dikkatle yönettik ve nihayetinde sağlığına kavuşarak doğasına saldık." dedi.