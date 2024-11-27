Yaralıyı taşımak için ağaçtan sedye yaptılar

Kaynak: İHA

Van'ın Çatak ilçesinde Masiro Kanyonu'nda kayalıklardan düşen kadın dağcı ayağından yaralandı. Yürümekte zorlanan doğaseverin imdadına arkadaşları yetişti. Ağaç dallarından yaptıkları sedye ile yaralıyı 4 kilometre taşıyarak kurtardı.

Vadi Doğa Sporları Kulübüne üye bir grup doğasever, Van'ın Çatak ilçesi ile Siirt'in Pervari ilçeleri sınırları arasında bulunan Masiro Kanyonu'nda yürüyüş yaptı. Kanyondaki kayalıklarda yapılan tırmanış sırasında düşen gruptaki kadının ayağı kırıldı.

Vadi Doğa Nas Sar Arama ve Kurtarma ekibi üyeleri tarafından kadına olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Daha sonra ağaç dallarından sedye yapan gruptakiler, yaralı kadını dağlık alandan yaklaşık 4 kilometre taşıyarak yolda bekleyen ambulansa ulaştırdı.

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Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın doğaseverin ayağı alçıya alındı.

Arkadaşları ile Masiro Kanyonu'na geldikleri ve küçük bir kaza geçirdiklerini söyleyen Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, “Kanyonda bir arkadaşımız düştü ve bileğinde hafif bir zedelenme var. Ne olduğunu bilmediğimiz için bizde bileğini sardık ve sedye ile taşıyacağız” dedi.

Vadi Doğa Grubu ile buraya geldiklerini ifade eden Vadi Doğa Kulübü üyesi Mahmut Çelik, "Bir arkadaşımız hafif bir kaza geçirdi. Ayağında bir yaralanma var. Kırık ya da çıkık olduğunu bilmediğimiz için her ihtimale karşı onu sağlama alıp sedye yaptık. Şimdi onu taşıyoruz. İnşallah onu bu şekilde sağ salim bir şekilde Van'a taşıyacağız" dedi.

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