Yararını bilenler sofrasından ayırmıyor

Bezelye, protein kaynağı olmanın yanı sıra kalp ve bağırsak sağlığına da katkıda bulunuyor. İşte bezelye hakkında merak edilenler… Taze ve donmuş bezelye arasında farklılıklar vardır. Kişilerin beslenme alışkanlıklarına göre farklı bezelye çeşitleri tercih edebilirler.

Çeşidine göre, çiğ veya pişmiş olarak çorba, güveç veya salatada kullanılabilir. Bezelye, protein kaynağı olarak tanınır. İçerdiği yüksek lif miktarı ve protein sayesinde doyurucu bir besin olan bezelye, vücuttaki iştahı azaltan hormonların seviyelerini yükseltir. Protein, lifle birlikte çalışarak, tokluk duygusunu artırır.

Bezelye, sıkça tüketilen besinler arasındadır. Besleyici olan bezelye, lif ve antioksidan içerir. Yeterli miktarda protein ve lif almak, iştahı dengelemeye yardımcı olarak kalori alımını düşürebilir. Ayrıca protein almak, kas kuvvetini ve kemik sağlığını iyileştirmek için çok önemlidir.

KALBİ KORUR

Bezelye, magnezyum, potasyum ve kalsiyum gibi kalp dostu mineraller içerir ve kalbi koruyucu karotenoidler ve flavonoller gibi bitkisel besinler sağlar. Bezelye, aynı zamanda kolesterol seviyelerini, özellikle LDL kolesterolü (kötü kolesterol) kontrol etmemize yardımcı olur.

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLİYOR

Bezelye yemek, yemek sonrası kan şekeri seviyelerinin hızla çıkmasını önler. Bu durum diyabetin kontrol altına alınmasına katkı sağlar. Yeşil bezelyenin düşük glisemik indeks (GI) değeri, kan şekerinizi yükseltme riski düşük olduğundan bezelyeleri diyabetik dostu bir gıda yapar. Bezelye, K, A ve C vitaminlerinin yanı sıra magnezyum ve B vitaminleri de içerir.

SİNDİRİMİNİ DESTEKLİYOR

Yeşil bezelye, içerdiği lif sayesinde sağlığa birçok fayda sağlar. Lif bağırsaktaki yararlı bakterileri besleyerek sindirimin sağlıklı bir şekilde yürümesine yardım eder. Bu durum aynı zamanda inflamatuvar bağırsak hastalığı, irritabl bağırsak sendromu ve kolon kanseri gibi bazı yaygın gastrointestinal hastalıklara yakalanma riskini azaltabilir.