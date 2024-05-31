Yarasını unutup küçük çocuğun bıçaklamasına dert yandı

Aksaray'da gece yarısı Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5036 Sokak'ta meydana gelen olayda, 20 yaşındaki A.E., bilinmeyen bir nedenle yaşı küçük bir çocukla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve belinde taşıdığı bıçağı çıkaran çocuk A.E.'yi sol bacağından bıçakladı.

MAHALLE SAKİNLERİ YARDIMA KOŞTU

Bağrışma seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren ve kimliği belirlenemeyen yaşı küçük çocuğun peşine düşerken, yaralı A.E. ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Acil Serviste tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

GENÇ BIÇAKLANMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Acil Servise sedyeyle taşınan A.E., önce kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Daha sonra ise "Çoluk çocuk bizi bıçakladı dayı, perişan oldum" diyerek dert yandı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu ve olayı gerçekleştiren yaşı küçük çocuğu aramaya başladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.