Yarbay Alkan adını değiştirdi. Kararının gerekçelerini tek tek açıkladı

Terör örgütü tarafından şehit edilen kardeşi Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan'ın tabutu başında "çözüm süreci" hakkında söyledikleri ile hafızalara kazınan Yarbay Mehmet Alkan adını değiştirdiğini duyurdu.

Yarbay Alkan adını değiştirdi. Kararının gerekçelerini tek tek açıkladı

Şırnak Beytüşşebab'ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan'ın ağabeyi Yarbay Mehmet Alkan, kardeşinin cenaze töreni ve sonrasında ‘çözüm sürecine’ tepki göstermişti.

Şehit kardeşinin bayrağa sarılı tabutu başında söylediği “Düne kadar çözüm diyenler, ne oldu da sonuna kadar savaş diyor” sözleri ile hafızalara kazınan Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada adını değiştirdiğini duyurdu.

Mehmet olan adını Yarbay olarak değiştirdiğini duyuran Alkan, yaptığı paylaşımda kararının gerekçelerini sıraladı.

Alkan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Daha doğuştan yanlış anlayışla Arap adı verilmesi, Memleketin "katar katar" Araplara satılması, Araplaşmanın din olarak sunulması ve anlaşılması, İktidar tarafından sahte işlem ve evraklarla rütbemin gasp edilmesi nedeniyle MEHMET olan adım YARBAY olarak değişmiştir.”

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“BURADA VATAN EVLADI 32 YAŞINDA…”

Şırnak Beytüşşebab'ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan'ın ağabeyi Yarbay Mehmet Alkan, kardeşinin cenaze töreni ve sonrasında ‘çözüm sürecine’ tepki göstermişti.

Şehit kardeşinin bayrağa sarılı tabutu başında söylediği “Burada vatan evladı 32 yaşında. Daha vatanına, sevdiklerine doymadı. Bunun katili kim? Bunu sebebi kim? Düne kadar ‘çözüm’ diyenler bugün neden sonuna kadar ‘savaş’ diyor” sözleri ile hafızalara kazınan Yarbay Alkan hakkında idari tahkikat açılmıştı.

Yarbay Alkan, kardeşinin ölüm yıldönümünde, Jandarma Genel Komutanlığı’nda oluşturulan Değerlendirme Komisyonu'nun kararı ile Jandarma teşkilâtından çıkarıldı. Alkan'ın TSK'dan ihraç edilişi ise KHK ile oldu.

Hakkında bir de ‘FETÖ/PDY üyeliğinden’ 15 yıl hapis istemi ile dava açılan Yarbay Alkan, 17 Temmuz 2019’da beraat etti.

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