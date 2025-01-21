Yardım çığlıkları otelde yankılandı! Mahsur kalanlar çarşaflarla inmeye çalıştı

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan ve içinde tatilcilerin bulunduğu Grand Kartal Otelde yangın çıktı.10 kişinin öldüğü ve 32 kişinin yaralandığı yangın faciasında otelden yükselen yardım çığlıkları yaşanan vahşeti gözler önüne serdi.

Bolu Kartalkaya'da bulunan bir otelde gece saatlerinde yangın çıktı. Otelin mutfak bölümünde çıkan yangın sonrası 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise yaralandı.

YARDIM ÇIĞLIKLARI YÜKSELDİ

Yangının ilk çıkış anından itibaren otelde bulunan vatandaşların, canlarını kurtarmak için çareler aradığı ortaya çıktı. Camlardan yardım isteyen vatandaşların yanı sıra çarşafları birbirine bağlayarak camdan atlayan vatandaşların görüntüleri ortaya çıktı.

Mahsur kalan vatandaşların "Nereden çıkacağız?", "İnemiyorum", "Yardım edin", "İtfaiye yok mu?" diyerek korku içinde yardım istedikleri kaydedildi.

OTELDE ÇÖKME TEHLİKESİ

Can kayıplarının yaşandığı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ne ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken edinilen son bilgiye göre otelin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açıkladı.