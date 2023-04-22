Yardım değil organizasyon kuruluşu

Deprem felaketinin ardından çadır satmasıyla tepki çeken ve peş peşe patlak veren skandallarla gündemden düşmeyen Kızılay’ın 2022 yılı harcamalarına ulaşıldı.

Birgün'ün haberine göre; Kızılay’ın geçen yıl düzenlediği organizasyonlar, basın toplantısı ve “algı çalışması” için yüz binlerce lira harcadığı görüldü.

Kızılay’ın AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın vakfı tarafından düzenlenen TEKNOFEST’e katıldığı ve bunun için 238 bin TL harcandığı görüldü. Kızılay’ın dikkat çekici harcamaları bununla da sınırlı kalmadı.

İnternet sitesini yenileme için 2 milyon TL harcayan Kızılay’ın düzenlediği organizasyonlar için yaptığı harcamalar şu şekilde:

•Yılsonu değerlendirme basın toplantısı: 347 bin TL

•Toplumsal algı çalışması: 337 bin TL

•15 Temmuz anma etkinlikleri: 473 bin TL

•Malazgirt Zaferi etkinlikleri: 385 bin TL

•Kuruluş yıldönümü etkinlikleri: 573 bin TL

•17 Ağustos Marmara, 12 Kasım Düzce ve 23 Ekim Van depremleri anma etkinlikleri: 708 bin TL.