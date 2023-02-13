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İki güzel adam. Sırtındaki montu deprem bölgesine gönderen vatandaş ve montun cebinden çıkan parayı geri gönderen depremzede

Rize'den asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesine gönderilen montun cebinde unutulan cüzdan depremzede tarafından sahibine teslim edildi.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 01:49
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Yardım için gönderilen montun cebinde unutulan cüzdanı depremzede geri teslim etti

İki güzel adam. Sırtındaki montu deprem bölgesine gönderen vatandaş ve montun cebinden çıkan parayı geri gönderen depremzede
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İHA'nın haberine göre; Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ardeşen ilçesinden Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki deprem bölgesine yardımda bulunan Yunus Yunusoğlu isimli vatandaş yardım amaçlı gönderdiği montta araba anahtarını ve cüzdanını unuttu.

Montu alan depremzede vatandaş, montun cebinde para dolu cüzdanı ve araba anahtarı olduğunu fark etti.

Depremzede vatandaş montun cebinden çıkan anahtar ile cüzdanı Hatunsuyu Mahalle Muhtarına teslim etti.

Vatandaşın unuttuğu eşyaları teslim alan muhtar ise ilçe merkezinde kurulan Ardeşen yardım çadırına giderek emanetleri Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Hatipoğlu'na teslim etti.

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