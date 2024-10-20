Yardım isteği ile yürekleri yaralamıştı! Genç kızın ifadesi şoke etti

Yardım isteyen genç kızın alınan ifadesinde ortaya attığı cinsel istismar, alıkonulma, şantaj ve tehdit iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylediği ortaya çıktı.

YARDIM İSTEDİĞİ YAYIN DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Sosyal medyadan yaptığı yardım isteyen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi F.A.'nın Karabük'te olduğu belirlenmiş, genç kızın, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde olduğunun tespit edilmesi üzerine kendisi ile iletişime geçilerek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Adli Görüşme Odasında (AGO)’ psikolog eşliğinde ifadesi alınmıştı.

Genç kızın savcılıkta verdiği ifadesinde, iradesinin fesada uğratılmak suretiyle bir kısım kişilerin dolandırılmasına istemeden aracılık yaptırıldığını ve bu işlem karşılığında bir miktar para aldığını, bu olaydan dolayı sosyal medya üzerinden zikrettiği kişilerden şikayetçi olduğunu belirtildi.

Ancak genç kız cinsel istismar, alıkonulma, şantaj ve tehdit gibi diğer suçlamaların gerçeği yansıtmadığını söylediği öğrenildi. Genç kızın ifadesinde, uğradığı mağduriyetin boyutunu anlatabilmek ve yetkililerin dikkatini çekmek üzere sosyal medya dan böyle bir paylaşım yaptığını söylediği beirtildi.

Diğer yandan F.A. hakkında "gerçeğe aykırı bilgiyi kamuoyu ile paylaşması nedeniyle iftira ve suç uydurma" suçlarından dolayı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Genç kızın anlattığı dolandırıcılık olayı ile ilgili olarak olayın aydınlatılması için ifadede adı geçen kişilerle ilgi olarak ayrı bir tahkikat başlatıldığı öğrenildi.