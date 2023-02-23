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Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen depremzedeler için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Halk TV desteğiyle düzenlediği 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına "Kızlarım Lina, diğer kızım Mina adına" diyerek 50 milyon TL bağışlayan Savaş Ateş'in, sosyal medyada 'Sedat Peker olduğu’ öne sürüldü.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 05:05
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Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di

Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ihtiyacharitası.org, depremzedelerle dayanışma için "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasını yeniden hayata geçirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Halk TV'nin özel yayınıyla başlayan kampanyada 33 bin 98 aileye kira desteği için 330 milyon lira toplandığını duyurdu, "Hedefimizi aştık" dedi.

50 MİLYON TL’LİK DESTEK

Halk TV yayınında miktar olarak en büyük bağışı ise 50 milyon TL ile "Savaş Ateş" isimli bir kişi yaptı. Savaş Ateş, "Aile şirketi olarak, Yunanistan'dan BeyazSA olarak 50 milyon TL bağışlamak istiyoruz. Kızlarım Lina ve diğer kızım Mina, onların adına bu bağışı yapıyorum. Biz her zaman Türküz, Türkiye'nin yanındayız. Tekrardan Türkiye'de ölen aileler için onların acısı bizim acımız" dedi

"BAĞIŞI YAPAN KİŞİ SEDAT PEKER'Dİ" İDDİASI GÜNDEM OLDU.

Ancak telefon bağlantısının ardından sosyal medyada, "Bağışı yapan kişi Sedat Peker'di" iddiası gündem oldu. Bu iddianın dayanağı ise 'Savaş Ateş'in "Kızlarım Lina ve diğer kızım Mina, onların adına bu bağışı yapıyorum" sözleri oldu. Sosyal medya kullanıcıları "Sedat Peker'in Lina ve Mila adlı kızları var" yorumları yaptı.

Yayında ses kalitesinin kötü olması nedeniyle 'Mila'nın 'Mina' olarak anlaşıldığı yorumları da sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı.

“SİNAN ATEŞ'E Mİ GÖNDERME YAPTI?”

Öte yandan Peker'in, uğradığı suikastta hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'e gönderme yaparak "Savaş Ateş" adını seçtiği öne sürüldü.

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