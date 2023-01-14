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Çift maaşlılar cennetinde bu da oldu. İşsizlik maaşına göz diktiler

Aile yardım ödeneği alan SGK çalışanının yardımı 'Eşin işsizlik maaşı alıyor' denilerek kesildi.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 11:06
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Yardım ödeneği alan SGK çalışanın maaşı kesildi. Sebep: İşsizlik maaşı

Çift maaşlılar cennetinde bu da oldu. İşsizlik maaşına göz diktiler
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Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nda görev yapan bir çalışanın, aile yardım ödeneğine göz dikildi.

SGK bünyesinde kadrolu olarak çalışan personele verilen aylık bin 391 TL’lik aile yardımı ödemesi, eşinin işsizlik maaşı alması gerekçe gösterilerek kesildi.

DERS NİTELİĞİNDE KARAR

Geçmişe yönelik ödemeler de çalışandan talep edildi. Kesintiye tepki gösteren personel, SGK Strateji Geliştirme Başkanlığı Gider Muhasebe Daire Başkanlığı’na, ödeneğin yeniden verilmesi talebiyle yazı yazdı. Kurum içindeki girişiminden sonuç alamayan personel, Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) şikâyet başvurusunda bulundu

Kesintiye karşı Kamu Denetçiliği Kurumu’na yapılan başvurudan ders niteliğinde karar çıktı.

AYRKIRI OLDUĞUNA KARAR VERDİ

Başvuruyu inceleyen Kamu Denetçisi, başvuranın talebinin kabulü yönünde hazırladığı Tavsiye Karar Önerisi’ni Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’a sundu. Öneride işsizlik ödeneğinin, “bir sosyal güvenlik kuruluşundan alınan aylık olarak görülemeyeceği” değerlendirildi. SGK personeline “eşinin İŞKUR'dan işsizlik ödeneği aldığı” gerekçesiyle uygulanan aile yardımı ödeneği kesintisi ve ödenen miktarın tahsil edilmesi işleminin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu kaydedildi.

SGK’YA TAVSİYE

İncelemenin ardından kararını veren Kamu Başdenetçisi Malkoç, kesilen aile yardımı ödeneğinin, personele ödenmeye devam edilmesi gerektiğini ifade etti. Ombudsman, hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu belirttiği işlemin durdurulması yönünde SGK’ye tavsiyede bulunulmasına hükmetti.

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