Yardım toplayıp ev yapıyoruz dedi! Afetzede kaynanası çıktı

Düzenleme: Kaynak: BirGün
Yardım toplayıp ev yapıyoruz dedi! Afetzede kaynanası çıktı

Kendisini gazeteci olarak tanıtan daha önce de Alaattin Çakıcı’nın basın danışmanı olduğunu iddia eden AK Gençlik Ocakları Başkanı Ferhat Aydoğan’ın, “Yardım eli uzattık, yeni ev yapıyoruz” dediği depremzedenin kayınvalidesi olduğu öğrenildi.

AK Gençlik Ocakları adlı yapılanma, son aylarda sıkça gündeme geldi. Genel Başkanı Ferhat Aydoğan olan bu dernek, kamu kurumlarında ağırlanmakta, “İçişleri Bakanlığı” yazılı kartlar taşımakta ve çakarlı araçlarla poz veriyor.

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KAYNANASI ÇIKTI

Haziran ayında AK Gençlik Ocakları, Antep Nurdağı’nda depremde evi yıkılan bir aile için yardım çalışmalarına başladığını duyurdu. Aileye anahtar teslim yeni bir ev yapılacağı ifade edildi.

BirGün gazetesi, AK Gençlik Ocakları Başkanı Ferhat Aydoğan’ın “Yardım eli uzatıyoruz, anahtar teslim ev yapıyoruz” dediği Urkiye Yıldız'ı buldu.

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ÇAKICI’NIN “BASIN DANIŞMANIYIM” DİYORDU

Bu kişi, Aydoğan’ın eşinin annesi, yani kayınvalidesi olduğunu itiraf etti. Ayrıca Aydoğan’ın daha önce de Alaattin Çakıcı’nın “basın danışmanı” olduğu iddiasıyla da gündeme gelmişti.

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MHP'LİLERLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Depremin ardından Maraş’a giden Aydoğan, burada Orgeneral Arif Çetin’le görüştüğünü sosyal medyadan duyurmuştu. Ancak Çakıcı, Aydoğan’ın danışmanı olmadığını belirtti. Aydoğan’ın Alaattin Çakıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız gibi isimlerle fotoğrafları da bulunuyor.

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