Yargı dizisine sürpriz isim konuk olacak

24 Eylül Pazar günü üçüncü sezonuyla ekrana gelecek olan reyting rekortmeni 'Yargı' dizisine yeni sezonun ilk bölümünde sürpriz bir isim konuk olarak katılacak

Yargı dizisine sürpriz isim konuk olacak

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

İki sezon boyunca ortalığı kasıp kavuran Ay Yapım imzalı 'Yargı'nın yeni sezonu için geri sayım sürüyor. 24 Eylül Pazar akşamı üçüncü sezonu ile ekrana gelecek olan dizide seyirciyi Funda Arar sürprizi bekliyor.

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Usta sanatçı, Yargı ekibinin çekimlerine katılarak, konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak. Arar’ın dizide nasıl bir karakter ile izleyici karşısına çıkacağı ise merakla bekleniyor.

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ÜÇÜNCÜ SEZONDA KADROYA YENİ İSİMLER

Dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken; Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi isimlerden oluşan başarılı kadroya yeni sezonda Ferit Kaya, Seda Türkmen, Müge Bayramoğlu, Ulvi Kahyaoğlu, Çağla Demir, Alican Altun, Özlem Türay ve Ayşen Sezerel dahil oluyor.

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