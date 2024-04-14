Yargı dizisine sürpriz konuk

Ay Yapım imzalı Yargı dizisi bayram tatilinin ardından bugün yeni bölümüyle ekrana gelecek. Ali Bilgin ve Beste Sultan’ın yönetmenliğini yaptığı dizinin senaryosunu ise Sema Ergenekon kaleme alıyor.

Yayınlandığı günden beri birçok ödül alan dizi konuk oyuncularıyla da ilgi çekiyor.

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerinde olduğu diziye son olarak katılan isim genç oyuncu Ebru Helvacıoğlu olacak.

3.sezonu ekrana gelen dizinin 90 ve 91. bölümüne konuk olacak olan Ebru Helvacıoğlu "Serap" karakterini canlandıracak.

95. bölümü ile final yapacak olan dizinin son bölümünün ise 26 Mayıs’ta yayınlanması planlanıyor.