Yargı dizisine sürpriz konuk

Kaynak: Birsen Altuntaş
Yargı dizisine sürpriz konuk
Kanal D’nin her Pazar seyirciyle buluşan Emmy ödüllü dizisi Yargı’ya sürpriz bir oyuncu konuk oluyor.

Ay Yapım imzalı Yargı dizisi bayram tatilinin ardından bugün yeni bölümüyle ekrana gelecek. Ali Bilgin ve Beste Sultan’ın yönetmenliğini yaptığı dizinin senaryosunu ise Sema Ergenekon kaleme alıyor.

Yayınlandığı günden beri birçok ödül alan dizi konuk oyuncularıyla da ilgi çekiyor.

yargi-43bolumee.jpg

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerinde olduğu diziye son olarak katılan isim genç oyuncu Ebru Helvacıoğlu olacak.

3.sezonu ekrana gelen dizinin 90 ve 91. bölümüne konuk olacak olan Ebru Helvacıoğlu "Serap" karakterini canlandıracak.

447596.jpg

95. bölümü ile final yapacak olan dizinin son bölümünün ise 26 Mayıs’ta yayınlanması planlanıyor.

kapak-172247.jpg

Son Haberler
Kadıköy'de Alex de Souza, Can Bartu ve Lefter'in heykelleri kaldırıldı! Fotoğraf çektirmeye gidenler hüsrana uğradı Spor
Kadıköy'de Alex de Souza, Can Bartu ve Lefter'in heykelleri kaldırıldı! Fotoğraf çektirmeye gidenler hüsrana uğradı
Bayram tatilinin son günü trafik kilitlendi. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Yaşam
Bayram tatilinin son günü trafik kilitlendi. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Sadece 2 malzemeyle tıkalı lavaboları açın Keşfet
Sadece 2 malzemeyle tıkalı lavaboları açın
TSYD 61 yaşında Spor
TSYD 61 yaşında
Uludağ’da yangın Gündem
Uludağ’da yangın
Tatilciler yeni haftaya nasıl başlayacak? Meteoroloji 2 bölge için kritik uyarıda bulundu Gündem
Tatilciler yeni haftaya nasıl başlayacak? Meteoroloji 2 bölge için kritik uyarıda bulundu
Drift yapan sürücüye binlerce lira ceza kesildi Gündem
Drift yapan sürücüye binlerce lira ceza kesildi