'Yargı' ekibi sezon finalini birlikte kutladı

Kanal D ekranında iki sezondur her bölümü çok konuşulan ve bu başarısı reytinglere de yansıyan 'Yargı' dizisinin ekibi, 7 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan sezon finalini birlikte izledi.

'Yargı' ekibi sezon finalini birlikte kutladı

Yargı dizisi oyuncuları ve teknik ekip, yoğun geçen bir sezonun ardından nefes kesen bölümü bir arada izlemenin heyecanını yaşarken; bölümün ardından da başarılarını kutladılar.

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İzleme öncesi basının önüne çıkan oyuncular, yorucu ama bir o kadar da oynaması keyifli bir sezon geçirdiklerini dile getirdiler. Oyuncular, yeni sezonda neler olacağını kendilerinin de çok merak ettiğini söyleyip sezona dair sır vermediler.

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Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken, kadroda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Yurdaer Okur, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Doğaç Yıldız, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş’in yer aldığı usta ve genç isimler bir araya geliyor.

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