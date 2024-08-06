Yargı kararını verdi! PKK ile bağı olan üç parti kapatıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Yargı kararını verdi! PKK ile bağı olan üç parti kapatıldı

Irak Yüksek Yargı Konseyi, bölücü terör örgütü PKK ile bağı olan üç sözde partinin faaliyetlerinin yasaklanması ve mallarına el konulması kararı verdi.

Irak Yüksek Yargı Konseyi, terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu belirlenen üç sözde partinin faaliyetlerini yasakladı. Bu partilere ait tüm mal varlıklarına el konulmasına da karar verildi.

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3 PARTİNİN TERÖR ÖRGÜTÜYLE DOĞRUDAN BAĞI VAR

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı'nın talebi üzerine alınan karar, PKK'nın ülkedeki siyasi ve sosyal etkisini sınırlamayı amaçlıyor. Yasağın hedefi olan partiler arasında "Ezidiler Demokrat ve Özgürlük Partisi", "Demokratik Mücadele Cephesi Partisi" ve "Tevgera Azadi" yer alıyor. Irak İstihbarat Servisi ve Başbakanlık Ofisi, bu partilerin PKK ile doğrudan ilişkili olduğunu doğruladı.

PKK “YASAKLI ÖRGÜT” OLDU

Irak hükümeti, geçtiğimiz ay tüm resmi yazışmalarda PKK'nın "yasaklı örgüt" olarak tanımlanması yönünde talimat vermişti.

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