'Yargı' oyuncusu Nişantaşı'nda görüntülendi. Boynundaki dua dikkat çekti

Yargı dizisinin 2. sezonunda dikkatleri üzerine çeken Merih Ermakastar önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Ünlü oyuncunun boynundaki dua ise gözlerden kaçmadı.

'Yargı' oyuncusu Nişantaşı'nda görüntülendi. Boynundaki dua dikkat çekti

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi 'Yargı'nın üçüncü sezonu 24 Eylül'de başlıyor.

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Pazar akşamlarına damga vuran, başrolde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı yapımın ikinci sezonunda dikkat çeken Merih Ermakastar, önceki gün Nişantaşı City’s AVM’de görüntülendi.

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Şu dönemde dublaj işleri ile ilgilendiğini söyleyen Ermakastar müzisyen olarak sahnelerde de yer aldığını belirtti. Ermakastar rol gereği dizinin ikinci sezonunda hapishaneye girmişti.

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Dizinin 3. Sezonunda olup olmayacağı sorularına yanıt vermeyen Ermakastar boynuna astığı Ayetel Kürsi duasını takmadan güne başlamadığını söyledi.

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