Yargı’dan Atatürk’e büyük vefa

Kanal D’nin, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, her bölümü ile çok izlenen dizisi Yargı’da dün gece nefesler tutuldu. Ilgaz ve Ceylin Mercan’ı bulurken; Cumhuriyetimizin 100.yılına özel hazırlanan sahne ile başlayan bölüm, gece boyu sosyal medyanın da gündemindeydi.

Yargı dün akşam 69’uncu bölümü ile ekrana geldi. İzleyicilere hem heyecanlı hem de duygusal anlar yaşatan dizi, Cumhuriyetimizin 100.yılına özel çekilen sahnesiyle de izleyicilerin gönlünde taht kurdu.

Dizinin en başında yayınlanan sahnede oyuncular farklı mekanlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün konuşmasını dinlerken konuşmanın ardından oyuncuların 100.yıla özel mesajları yayınlandı.

Hem oyuncuları hem de izleyicileri duygulandıran bu sahneye sosyal medyadan da övgüler yağarken dizi gece boyunca #Yargı, #Mercan ve #Yekta etiketleriyle gündemde yerini aldı.

YİNE ZİRVEDE

Yargı’nın yayınlanan yeni bölümü reytinglerde de zirvede yer aldı. AB kategorisinde 6,78 reyting yüzde 18,56 izlenme payı ile, 20+ABC1 kategorisinde 6,81 reyting yüzde 16,98 izlenme payı ile TOTAL kategoride ise 5,73 reyting yüzde16,00 izlenme payı alan dizi pazar gecesinin galibi oldu.