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  • Yargı’nın 53. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın yeni bölümü ne zaman?

Yargı’nın 53. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın yeni bölümü ne zaman?

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Yargı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin 53. yeni bölüm 2. fragmanının ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Yargı’nın 53. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın yeni bölümü ne zaman?

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 12:18
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Yargı’nın 53. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın yeni bölümü ne zaman?

Yargı’nın 53. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın yeni bölümü ne zaman?
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Kanal D ekranlarında Ay Yapım imzasını taşıyan Yargı dizisinde geçtiğimiz hafta 52. Bölümüyle izleyicisiyle buluşmuştu. Yargı’nın 53. bölüm 2. fragmanı merak ediliyor. Peki, Yargı’nın 53. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın yeni bölümü ne zaman?

Ay Yapım imzası taşıyan Yargı dizisi Kanal D ekranlarında Pazar akşamları izleyicisiyle buluşuyor.

Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

YARGI 53. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yargı 53. bölümü 5 Şubat Pazar günü 20:00’da Kanal D’de yayınlanacak.

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