'Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz kendinden sıkıldı

Oyunculuğunun yanı sıra göz alıcı güzelliğiyle de dikkat çeken Pınar Deniz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla herkesi meraklandırdı.

'Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz kendinden sıkıldı

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da canlandırdığı Ceylin karakteriyle ve evlilik teklifi aldığı sevgilisi Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Pınar Deniz, bu defa yaptığı ilginç açıklamalarıyla konuşuldu.

“Ceylo is back”

Sosyal medyada aktif bir isim olan Deniz, en son yaptığı paylaşımda dizi çekimlerinin başladığını “Ceylo is back” (Ceylo geri döndü) notuyla duyurdu.

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"Sürekli kendimize maruz kalıyoruz”

Bir yandan da takipçilerine içini döken Deniz, “İnsanın kendine ara verememesi ne kadar üzücü. Sürekli kendimize maruz kalıyoruz.” dedi.

Ünlü oyuncunun yaptığı paylaşım, hayranlarını meraklandırdı. Sevgilisi Kaan Yıldırım'la evliliğe doğru ilerleyen Deniz'in yazdıkları kafalarda soru işareti bıraktı.

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