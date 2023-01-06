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'Yargı'nın Pars'ı gizemli kız arkadaşıyla görüntülendi. Baş başa kahvaltı yaptılar

Ekranın fenomen dizisi 'Yargı'da Başsavcı Pars karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak, önceki gün gizemli bir kız arkadaşıyla objektiflere yansıdı.  

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 13:50
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'Yargı'nın Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak gizemli kız arkadaşıyla baş başa kahvaltı yaptı

'Yargı'nın Pars'ı gizemli kız arkadaşıyla görüntülendi. Baş başa kahvaltı yaptılar
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Milliyet’ten Umut Ünver’in haberine göre; Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi 'Yargı'da 'Başsavcı Pars' karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak, kız arkadaşıyla Rumelihisarı’nda görüntülendi.

Arkadaşıyla baş başa kahvaltı yapan oyuncu, mekandan kız arkadaşıyla peş peşe çıktı. Ünlü oyuncunun arkadaşı eliyle yüzünü gizleyip görüntü vermekten kaçındı.

2022’in kendisi için yorucu geçtiğini ifade eden Mehmet Yılmaz Ak "Yorucuydu ama bir yandan da güzel anılar biriktirdik. Güzel bir işimiz oldu" dedi. 

Ak’a yanındaki kız arkadaşı sorulduğunda ise şöyle cevap verdi: Hanımefendi arkadaşım, bence o kadar sormayın. Kız arkadaşım değil, olsa duyarsınız. Normal çıktık kahvaltı ettik şimdi gidiyoruz, müsaadenizle.
 

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