'Yargı'nın yıldızı sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Bilyoner, sektördeki 20. yılını düzenlediği gala gecesinde büyük bir coşkuyla kutladı. Gecede Şevval Sam, sahne aldı. Önceki akşam Raffles Hotel de yapılan etkinliğe spor, iş, sanat ve medya dünyasından çok sayıda isim bir araya geldi.

Gala etkinliğinin davetlileri arasında ise sunucu Nursel Ergin, oyuncu Samet Kaan Kuyucu, Ezgi Avcı, spor spikeri Seyhan Şaşko ve Ersin Düzen, TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, cemiyet hayatının ünlü çifti Ahu-Süleyman Orakçıoğlu ve daha pek çok önemli isim yer aldı.

İLK KEZ BİRLİKTE POZ VERDİLER

Yargı dizisinde yıldızı parlayan oyuncu Samet Kaan Kuyucu, sevgilisi Duru Kuyucuoğlu ile ilk kez objektiflere poz verdi. Geceye katılan genç sevgililer, gece boyunca Şevval Sam'ın şarkıları eşliğinde keyifli dakikalar yaşadılar.

