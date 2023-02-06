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HSK açıkladı: Yargısal faaliyetlere ara verilebilir

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle etkilenen bölgelerde, yargısal faaliyetlere ara verilebileceğini açıkladı. 

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 13:05
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Yargısal faaliyetlere ara verilebilir

HSK açıkladı: Yargısal faaliyetlere ara verilebilir
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremden etkilenen illerde yargısal faaliyetlere ara verilebileceğini bildirdi.

HSK Genel Sekreterliğince, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlıklarına, Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıklarına, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına, "Deprem Kapsamında Alınan Tedbirler" konulu yazı gönderildi. Yazıda, depremin etkilediği il ve bazı mülhakat adliyelerinde meydana gelen maddi hasarlar, hakim ve Cumhuriyet savcıları ile adliye personeli ve avukatların ikamet ve iş yerlerinde meydana gelen maddi hasarlar, yakınlarının can kayıpları nedeniyle Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana il merkezleri ve mülhakat adliyeleri ile bu il sınırlarındaki adliyelerde bu aşamada 15 gün süreyle bazı tedbirlerin alınması ihtiyacının hasıl olduğu belirtildi.

Yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Tutuklu ve acil işler, otopsi işlemleri, zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemlerde vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verilmeyecek ve hak kayıplarına yol açılmayacak şekilde gerekli hassasiyet gösterilecek. Adli hizmet binaları hasar gören veya kullanılamayacak durumda olan adli mahallerde, yargısal iş ve işlemler, öncelikle yargı çalışanlarının sağlığı ve depremin ortaya çıkardığı durum gözetilerek gerçekleştirilecek, gerekirse durum normal seyrine dönünceye kadar yargısal faaliyetlere ara verilebileceği göz önünde bulundurulacak. Tarafların hazır bulunduğu hallerde, adli hizmet binasının fiziki durumu müsaitse taraf iradeleri esas alınarak, adli iş ve işlemlerin daha önce planlanan şekilde sürdürülmesi, tarafları hazır olmayan soruşturma ve muhakeme işlemlerinde, bizzat tarafın ya da yakınlarının deprem felaketinden zarar görmüş olma ihtimaline binaen keyfiyetin tutanakla tevsiki, soruşturma işlemi ve duruşmanın başka bir güne tehiri hususu cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemelerce değerlendirilecek." (AA)

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