Hüseyin Kocabey, Yargıtay 6. Ceza Dairesi başkanlığına seçildi

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Yargıtay Büyük Genel Kurulunca bugün yapılan seçim sonucunda 6. Ceza Dairesi başkanlığına aynı Daire üyesi Hüseyin Kocabey seçilmiştir." ifadelerine yer verildi.
HÜSEYİN KOCABEY KİMDİR?
1965'te doğan Kocabey, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başladı.
Sırasıyla Terme, Hazro, Seben, Kırıkkale ve Ankara hakimliği görevlerinde bulunan Kocabey, 2014 yılında Yargıtay üyeliğine seçilmişti.
İLGİLİ HABERLER