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Hüseyin Kocabey, Yargıtay 6. Ceza Dairesi başkanlığına seçildi

Yargıtay 6. Ceza Dairesi başkanının görev süresinin dolmasının ardından yapılan seçimi kazanan Yargıtay Üyesi Hüseyin Kocabey, dairenin yeni başkanı oldu.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 16:12
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Yargıtay 6'ncı Ceza Dairesi Başkanı Hüseyin Kocabey oldu

Hüseyin Kocabey, Yargıtay 6. Ceza Dairesi başkanlığına seçildi
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Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Yargıtay Büyük Genel Kurulunca bugün yapılan seçim sonucunda 6. Ceza Dairesi başkanlığına aynı Daire üyesi Hüseyin Kocabey seçilmiştir." ifadelerine yer verildi.

HÜSEYİN KOCABEY KİMDİR?

1965'te doğan Kocabey, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başladı.

Sırasıyla Terme, Hazro, Seben, Kırıkkale ve Ankara hakimliği görevlerinde bulunan Kocabey, 2014 yılında Yargıtay üyeliğine seçilmişti.

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