Yargıtay Başkanı 16. turda da belirlenemedi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresinin dolması sebebiyle gerçekleştirilen seçimlerin 16. turunda da Yargıtay Başkanı seçilemedi. Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak başkanının seçilmesi amacıyla Yargıtay üyeleri 25 Mart günü sandık başına gitti.

Başkanlık seçiminin 15 turunda da hiçbir aday, salt çoğunluk olan 175 oyu alamadı. Bunun üzerine yapılan 16. turda da, başkan belirlenemedi. 16. turda; Mehmet Akarca 109, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 88, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 105 oy aldı.

Seçime 318 üye katılırken 4 boş oy kullanıldı ve 12 oy geçersiz sayıldı. Salt çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle oylamaya yarın devam edilecek.