Yargıtay Başkanı 16. turda da belirlenemedi

Kaynak: AA
Yargıtay Başkanı 16. turda da belirlenemedi
Yargıtay Başkanı’nın belirlenmesi amacıyla yapılan seçimlerde, 16. Turda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresinin dolması sebebiyle gerçekleştirilen seçimlerin 16. turunda da Yargıtay Başkanı seçilemedi. Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak başkanının seçilmesi amacıyla Yargıtay üyeleri 25 Mart günü sandık başına gitti.

Başkanlık seçiminin 15 turunda da hiçbir aday, salt çoğunluk olan 175 oyu alamadı. Bunun üzerine yapılan 16. turda da, başkan belirlenemedi. 16. turda; Mehmet Akarca 109, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 88, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 105 oy aldı.

Seçime 318 üye katılırken 4 boş oy kullanıldı ve 12 oy geçersiz sayıldı. Salt çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle oylamaya yarın devam edilecek.

866821-191607471.jpg

Son Haberler
Kupon arazideki İmam Hatip TÜGVA için yıkılacak. 50 milyon dolarlık arazi TÜGVA'ya bırakılacak Gündem
Kupon arazideki İmam Hatip TÜGVA için yıkılacak. 50 milyon dolarlık arazi TÜGVA'ya bırakılacak
Anadolu Medeniyetlerinden kalan eşyaları görünce şok olacaksınız. İnce ince işlenmiş Tarih - Mitoloji
Anadolu Medeniyetlerinden kalan eşyaları görünce şok olacaksınız. İnce ince işlenmiş
Sinop'ta çatıdan düşen 46 yaşındaki kişi öldü Yerel Haberler
Sinop'ta çatıdan düşen 46 yaşındaki kişi öldü
Elazığ'ın tek kadın muhtarı AKP'li belediyeye isyan edip oturma eylemi başlattı Gündem
Elazığ'ın tek kadın muhtarı AKP'li belediyeye isyan edip oturma eylemi başlattı
Bölme yarışmasına katılan öğrencilerin heyecanlı anları viral oldu Video
Bölme yarışmasına katılan öğrencilerin heyecanlı anları viral oldu
Feyyaz Uçar ateş püskürdü Spor
Feyyaz Uçar ateş püskürdü
Filmlerde ikonikleşmiş 10 otomobil ve yer aldıkları filmleri Teknoloji
Filmlerde ikonikleşmiş 10 otomobil ve yer aldıkları filmleri