Yargıtay Başkanı 28. turda da seçilemedi. Kriz devam ediyor

Kaynak: AA
Yargıtay Başkanı 28. turda da seçilemedi. Kriz devam ediyor
Son dakika… Son dakika… Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 28. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 28. turunda hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020’de seçilen Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu. Bu kapsamda Yüksek Mahkeme, 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti. Seçimin ilk 27 turunda hiçbir aday, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 28. tur oylaması yapıldı.

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Oylama sonucunda Mehmet Akarca 102, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 113, ve 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 103 oy aldı.

Seçime katılım 321 olarak kayıtlara geçerken, 3 oy geçersiz sayıldı. Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 29. tur oylamayla yarın devam edilecek. Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

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