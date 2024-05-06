Yargıtay Başkanı 31. turda da seçilemedi

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020 tarihinde seçilen Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart günü doldu ve 4 yıl boyunca görev yapacak yeni Yargıtay başkanının belirlenmesi amacıyla Yargıtay üyeleri 25 Mart’ta sandık başına gitti.

Seçimin ilk 30 turu boyunca hiçbir aday, 348 üyenin salt çoğunluğu olan 175 oyu alamadı ve bu nedenle 31. tur oylaması yapıldı.

DÜĞÜM ÇÖZÜLEMİYOR

Oylama sonucunda Akarca 96, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 107, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 108 oy aldı. Hiçbir aday, salt çoğunluğu sağlayamadığı için Yargıtay Başkanı yine seçilemedi.

Seçime 319 üye katılırken, 8 oy geçersiz sayıldı. 32. tur oylamasının yarın yapılacağı iletildi.