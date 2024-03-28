Yargıtay Başkanı seçimin onuncu turunda da belirlenemedi

Yargıtay Başkanlık seçimleri, Mehmet Akarca’nın dört yıllık görev süresinin sona ermesiyle başladı. Onuncu turda da, 348 üyenin gerektirdiği 175 oy sayısına ulaşan olmadı. Akarca, 24 Mart 2020’de başkan olarak seçilmiş ve görev süresi geçtiğimiz pazar günü sona ermişti. Yeni başkanı belirlemek için Yargıtay’da oylama yapıldı ve üyeler pazartesi günü oy kullandı. Onuncu turda, Akarca 120 oy alırken, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 138 oy aldı. Toplam 338 katılım sağlandı, 9 oy boş, 71 oy geçersiz sayıldı. Sekizinci turda, diğer aday Muhsin Şentürk 96 oy alırken, 3 oy geçersiz, boş oy kullanılmadı.

Seçimler, 1 Nisan Pazartesi günü 11. tur oylama ile devam edecek ve Şentürk de bu turda oy kullanabilecek. Seçimler için üye tam sayısının çoğunluğunun hazır bulunması şart.